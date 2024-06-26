اليونيسف: 800 ألف حالة في قطاع غزة تعاني من الأمراض التنفسية

أكد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، أن ما يجري في قطاع غزة يمثل كارثة كبرى جراء سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، لافتا إلى أن 800 ألف حالة في قطاع غزة تعاني العديد من الأمراض التنفسية.

وأوضح متحدث اليونيسف، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنهم يقدمون تقارير للمنظمات الأممية عن تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة، داعيا إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب حدوث مجاعة.

وتابع متحدث اليونيسف، “نحتاج إلى 6-8 أسابيع لعلاج حالات سوء التغذية في قطاع غزة.. لدينا تقديرات تفيد بوجود أعداد كبيرة من الشهداء والمدنيين والأطفال تحت أنقاض المنازل المهدمة في غزة”.