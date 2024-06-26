اليوم.. طقس شديد الحرارة والعظمي بالقاهرة 39 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم الاربعاء ، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الاربعاء ، نشاط رياح علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 31 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 30 درجة .