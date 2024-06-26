بدء مشروع تطوير وتجميل شارع السوق بإدفو بتكلفة 7 ملايين جنيه

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان تنفيذ مشروع التطوير والتجميل، والذى شمل فتح شارع السوق بطول 1 كم أمام حركة المارة والمركبات من خلال إزالة التندات ورفع العشوائيات والإشغالات، مع مصادرة المضبوطات المخالفة وذلك تمهيداً لتنفيذ مشروع الرصف والتجميل والتشجير والإنارة والدهانات لهذا الشارع الحيوى بتكلفة تصل لنحو 7 ملايين جنيه، لتحويله لواجهة مشرفة داخل المدينة السياحية .

جاء ذلك استكمالاً لسلسلة الإنجازات التى يتم تحقيقها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يتم تنفيذه داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأوضح إبراهيم سليمان بأنه شارك فى تنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأتربة وكشط الأرضية القديمة العاملين بالوحدة المحلية وعمال النظافة مدعمين بالمعدات الثقيلة من اللوادر والسيارات.

شكر وإشادة من أهالى إدفو لمحافظ أسوان وجهازه المعاون

وأشار إلى أن تنفيذ ذلك لاقى إشادة واستحسان وشكر من أهالى إدفو لمحافظ أسوان وجهازه المعاون للنتائج والعوائد الإيجابية من أعمال التوسعة للسوق، وخلق متنفس حيوى وحضارى وجمالى للمترددين عليه .

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتى استكمالاً لما تشهده مدينة إدفو من تنفيذ أكبر عملية جراحية تتم لأول مرة منذ الستينيات، وشملت تنفيذ مشروعات كبرى فى إحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعى، وما أعقب ذلك من تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل وهو ما يتطلب بضرورة الحفاظ على مكتسبات الجهود العظيمة من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة، ووضع اللمسات الجمالية والحضارية التى تساهم فى الظهور المشرف أمام ضيوف وزائرى المدينة السياحية .

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