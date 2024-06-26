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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشاب حاول إنهاء حياته بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة شاب في عقده الثالث بحالة إعياء جراء إقدامه على إنهاء حياته بتناول حبة الغلال السامة لمروره بأزمة نفسية عقب تركه لوظيفته بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للشاب تمهيداً لسؤاله حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال شاب في عقده الثالث مصاب بحالة إعياء وادعاء محاولة إنهاء حياته ومقيم بمدينة 6 أكتوبر.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن المصاب أقدم على إنهاء حياته بتناول حبة الغلال السامة لمروره بأزمة نفسية عقب تركه لوظيفته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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