التصريح بدفن جثة طفل إثر سقوطه من أعلى عربة مياه

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات حول مصرع طفل في العقد الأول من عمره، إثر سقوطه من أعلي عربة مياه، عقب اختلال توازنه بقرية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من أعلى عربة مياه، عقب اختلال توازنه بقرية أبو مسلم بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.