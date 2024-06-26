صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء ، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.51%، ليصل إلى مستوى 27,404.61 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.45%، وصولا إلى مستوى 2,722.56 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.73%، ليصل إلى مستوى 33,792.75 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 6,188.57 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.76%، ليصل إلى مستوى 8,957.6 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.6% وصولا لمستوى 5,685.93 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.63%، مسجلا 11,856.62 نقطة.