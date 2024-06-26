الأهلي يرفض مشاركة إمام عاشور وعبدالمنعم في أولمبياد باريس

تحفظ مسئولو النادي الأهلي على انضمام لاعبي الفريق لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 التي تنطلق الشهر القادم .

واستقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي على ضم ثنائي الأهلي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم ضمن الثلاثي فوق السن للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في اولمبياد باريس بعد رفض نادى طرابزون سبورت التركى مشاركة محمود تريزيجية في الأولمبياد وغموض موقف محمد صلاح نجم ليفربول.

وكشفت مصادر في النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأهلي يرفض فكرة مشاركة ثنائي الفريق إمام عاشور ومحمد عبد المنعم، في أولمبياد باريس 2024 .

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن مارسيل كولر أبلغ إدارة الأهلي أن الفريق يحتاج جميع اللاعبين في الفترة المقبلة وإن إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم من العناصر والأعمدة الأساسية للفريق ولا يمكن التفريط فيهما خلال فترة الأولمبياد التي سيخوض فيها الأهلي عدد كبير من المواجهات الصعبة والحاسمة في مسابقة الدوري.

وشدد المصدر على أن الأهلي سيخوض مباريات خلال فترة أولمبياد باريس 2024 وغياب الثنائي عن الفريق سيكون مؤثر جدا بالإضافة لتواجد عدد من اللاعبين الشباب مع المنتخب الأولمبي ايضا على رأسهم أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء .

مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

28 يونيو: الأهلي × فاركو – الجولة الـ28

1 يوليو: الأهلي × طلائع الجيش – مؤجلة من الجولة الـ13

4 يوليو: الأهلي × الداخلية - الجولة الـ29

8 يوليو – الأهلي × طلائع الجيش - الجولة الـ30

12 يوليو – الأهلي × بيراميدز – مؤجل من الجولة الـ14

15 يوليو: الأهلي × فيوتشر - مؤجل من الجولة الـ 17

22 يوليو: الأهلي × بيراميدز – الجولة الـ31

26 يوليو: الأهلي × المصري – مؤجل من الجولة الـ18

29 يوليو: الأهلي × سيراميكا – مؤجل من الجولة الـ19

1 أغسطس: الأهلي × البنك الأهلي – الجولة الـ32

4 أغسطس: الأهلي × المقاولون – مؤجل من الجولة الـ23

8 أغسطس: الأهلي × سموحة – مؤجل من الجولة الـ24

11 أغسطس: الأهلي × زد – مؤجل من الجولة الـ25

14 أغسطس: الأهلي × إنبي – الجولة الـ33

17 أغسطس: الأهلي × مودرن فيوتشر – الجولة الـ34

موعد أولمبياد باريس

وتنطلق اولمبياد باريس في الفترة من 26 يوليو المقبل حتى 11 أغسطس، ويلعب المنتخب الأولمبي المصري في منافسات كرة القدم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا والدومنيكان وأوزبكستان.