اليوم.. افتتاح أولى ليالي مسرحية "ملك والشاطر" بالرياض

يفتتح مساء اليوم الأربعاء، أولى ليالي العرض المسرحي "ملك والشاطر"، على مسرح بكر الشدي بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الموسم المسرحي بالرياض، والذي يستمر حتى ٦ يوليو المقبل.

وفي إطار رومانسي تدور أحداث مسرحية "ملك والشاطر" حول الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على "السعسع الأسود" الذي طلبته الملكة "ست الكل" مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها؛ ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات، فتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة ملك والشاطر الفنانين: يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، وآخرون، والعرض من تأليف وإخراج محمد محمدي.

يشار إلى أن الفنانة يسرا تعاونت من قبل مع الفنان أحمد عز في مسلسل "ملك روحي" الذي عرض في العام 2003، وشاركهما البطولة الفنانين: حسن حسني، سامي العدل، أحمد خليل، إبراهيم يسري، طارق لطفي، نشوى مصطفى، هشام سليم، خيرية أحمد، سميرة عبدالعزيز، أسامة عباس، ألفت إمام، خالد محمود، صفاء الطوخي، أحمد الشافعي، شمس، أميرة نايف، انتصار، منال عبداللطيف، جليلة محمود، علاء زينهم، ياسمين النجار، سلمى غريب، سيد صادق، شريف حلمي، كريم الحسيني، وآخرون، العمل من تأليف محمد أشرف القرشي، وإخراج مجدي أبو عميرة.