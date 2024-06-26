عودة الفوج الثاني من بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة البحيرة.. صور

عاد إلي أرض الوطن الفوج الثاني من بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة البحيرة، والذى ضم 180 حاجا وحاجة وذلك بعد مغادرتهم الأراضي المقدسة عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج.

وأعربت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن سعادتها بعودة ضيوف الرحمن من أبناء المحافظة إلي وطنهم وذويهم بسلام وأمان، مشيدة بإلتزامهم بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام والتي تستهدف فى المقام الأول أمنهم وسلامتهم وأداء الشعائر بشكل منظم يحافظ على قدسية الفريضة ويحقق الحفاظ على مقصد من أهم مقاصد الشريعة وهي حفظ النفس.

كما توجت بالشكر إلى القيادة السياسية، لجهودها فى المتابعة المتواصلة لشؤون الحجاج منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وتوجيهاتها بتسخير الإمكانات كافة لخدمتهم وتذليل العقبات حتي عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.