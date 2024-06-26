تنسيق الجامعات 2024| معلومات مهمة عن كلية التمريض جامعة حلوان.. تعرف عليها

أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان، عن معلومات مهمة حول الكلية وكيفية الدراسة بها، وذلك للطلاب الحاصليين على الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى.

وأشارت كلية التمريض جامعة حلوان إلى أنها تأسست عام 2006، وبدأت الدراسة بها عام 2007، وهي حاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتتمثل رؤية الكلية في الريادة في مجال التمريض محليا وإقليميا وعالميا والتميز والارتقاء في مجال التعليم والبحث العلمي والخدمة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتدعم كلية التمريض انتاج واستثمار المعرفة نحو التنمية المستدامة والمبنية على الكفايات في مجال التمريض بتقديم برامج تعليمية مطوره تواكب معايير الجودة لإعداد خريج مؤهل علميا ومهنيا يفي بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي قادرا على إعداد بحوث علمية وميدانية متميزة تواكب التقدم العلمي في مجال التخصص بما يساهم في النهوض بالمجتمع ويدعم تنافسية الخريج مع الالتزام بأخلاقيات المهنة.

وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻛﻠﻴة اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺟﺎﻣﻌة ﺣﻠﻮان ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﻮان، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت. وﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺎﺳﺐ الآﻟﻰ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺄﺣﺪث الأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﺗﻤﻨﺢ اﻟﻜﻠﻴﺔ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم، بالإضافة إلى درجتي الماجستير والدكتوراه.

ويوجد بالكلية العديد من الأﻗﺴﺎم الأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وهى ﺗﻤﺮﻳﺾ ﺻﺤﺔ بالغين، إدارة اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ، ﺗﻤﺮﻳﺾ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺗﻤﺮﻳﺾ الأﻃﻔﺎل، ﺗﻤﺮﻳﺾ النفسى والصحة العقلية، ﺗﻤﺮﻳﺾ ﺻﺤﺔ الأم وﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة.

كما يوجد بالكلية عدد من البرامج وهم البرنامج التخصصي، والبرنامج المكثف.

ويوجد ٤٦ برنامجا للدراسات العليا "دبلومة وماجستير ودكتوراه".