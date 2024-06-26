السبت.. حفل ختام الدورة 46 لمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة 46 للمهرجان الختامي للفرق الأقاليم المسرحية، وذلك على مسرح السامر بالعجوزة في الثامنة مساء السبت المقبل 29 يونيو.

يتضمن حفل الختام فقرات فنية، وفقرة تكريم لمسرحيين ونقاد وللمشاركين في إعداد وتنفيذ المهرجان، ثم إعلان نتائج مهرجان التجارب، ونتائج المهرجان الختامي لفرق الأقاليم الذي شارك به هذا العام 26 عرضا مسرحيا مثلت جميع الأقاليم الثقافية وقدمت مجانا للجمهور بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

ومن المقرر أن يقام الحفل بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسمر الوزير مدير عام المسرح، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، فادي فوكيه، المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، والعديد من المخرجين والفنانين والنقاد والإعلاميين.