تعلم من طه حسين.. أبرز المعلومات عن حسن مصطفى في ذكرى ميلاده

يوافق اليوم، ذكرى ميلاد الفنان حسن مصطفى الذي ولد عام 1933، بحي الظاهر، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1957، عشق الفن منذ نعومة أظافره، اشتهر في الوسط الفني من خلال مشاركته في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، حيث جسد ناظر مدرسة المشاغبين، مع الفنان عادل إمام، وسعيد صالح، والذي يعتبر نقطة فارقة في مسيرته الفنية، ثم توالت النجاحات الفنية حيث شارك، في مسرحية العيال كبرت، وتميز في تقديم شخصية "رمضان السكري"، التي تعد من الأعمال الخالدة في مسيرته الفنية على مدار مشواره الفني حتى الآن.

أشهر إفيهات حسن مصطفى في السينما، مقولة "يا اوحي يا اوحي" في فيلم "نصف ساعة جواز"، "القلم" من فيلم "أرض النفاق"، "أهلا يا عصابة" من مسرحية "العيال كبرت، "قوم يا ملواني اضرب الجرس" من مسرحية "مدرسة المشاغبين" وغيرها.

أعمال حسن مصطفى على مدار مشواره الفني

قدم الفنان حسن مصطفى عددا كبيرا من الأعمال الفنية المؤثرة حتى وقتنا هذا، أبرزها؛ مسلسل "رأفت الهجان، يتربى في عزو، عباس الأبيض في اليوم الأسود، شيخ العرب همام، أولاد الحلال"، وأيضًا المسلسلات الإذاعية: "صراع مع الوهم، عاشور رايح جاي، عشان سواد عنيها، عنيها نفسية، أغرب طلاق في العالم"، وغيرها.

وشارك في العديد من الأعمال الذي جمعته بالفنان فؤاد المهندس مثل "مطاردة غرامية، فيفا زلاطا، أرض النفاق"، وأيضًا أعمال أخرى منها "الحړام، شقاوة رجالة، العبيط، آخر رجل في العالم، سوق الحريم، نص ساعة جواز، الزواج على الطريقة الحديثة، أفواه وأرانب، البوسطجي"، وغيرها.

حسن مصطفى: تعلمت اللغة العربية من طه حسين

ظهر الفنان حسن مصطفى مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها التليفزيوني "صاحبة السعادة"، وكشف خلال استضافته عن عشقه للأدب، قائلًا: "تعلمت اللغة العربية من الأديب الكبير طه حسين، خلال تقديمه برنامج الأيام في الإذاعة المصرية".

وتابع: "زار طه حسين، المدرسة التي كنت بدرس بها، وقمت بإلقاء خطاب في حوش المدرسة، فطلب طه حسين حضوري وسألني عن اسمي، وبعدها أهداني كتاب الأيام ووقع عليه بخط يده.. وكنت سعيدًا جدًا بهذا الكتاب وما زلت محتفظًا به".

زواج حسن مصطفى من ميمي جمال

تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال بعد قصة حب قوية جمعت بينهما، فقد تعرفت ميمي جمال على حسن مصطفى خلال عملهما معًا بمسارح الدولة وكان الأخير خارج من قصة حب غير موفقة مع زوجته الأولى بثينة حسن، والذي انفصل عنها بعد سنوات قليلة من زواجهما.

وتزوجا الثنائي الرائع حسن مصطفى وميمي جمال عام 1966 وأسفرت هذه الزيجة عن إنجاب توأمها "نجلاء ونورا".