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الأربعاء 26 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
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أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 250 مليار يوان (حوالي 35.21 مليون دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8 في المائة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، وفقا لبيان البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. 

البنك المركزي الصيني الشعب الصيني