"الخارجية الأمريكية": ندعم جهود باكستان لمكافحة الإرهاب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تدعم الجهود التي تبذلها باكستان لمكافحة الإرهاب، وذلك بعدما أعلنت إسلام أباد عن حملة لمكافحة التشدد والمعروفة باسم "عملية عزم الاستحكام".

وأضاف ميلر - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - "نحن ندعم جهود باكستان لمكافحة الإرهاب وضمان سلامة وأمن مواطنيها بما يعزز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن شراكة واشنطن مع إسلام أباد فيما يتعلق بالقضايا الأمنية تتضمن إجراء حوارات رفيعة المستوى وتمويل برامج قوية لبناء القدرات لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن الشعب الباكستاني عانى بشكل كبير من الهجمات الإرهابية، ولا يجب أن تعاني أي دولة من مثل هذه الأعمال الإرهابية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان لديهما مصلحة مشتركة في التصدي للتهديدات التي تؤثر على الأمن الإقليمي.

وكانت الحكومة الباكستانية قد قررت الأسبوع الماضي إطلاق عملية "عزم الاستحكام" في ظل تزايد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد.