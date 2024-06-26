روسيا: تدمير موقع مراقبة الإشعاع في زابوريجيا جراء قصف أوكراني

أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن القصف الأوكراني دمر موقعًا للتحكم في الإشعاع في فيليكا زناميانكا في منطقة زابوريجيا.

وقالت الإدارة عبر تطبيق "تلغرام": "نفذ المتخصصون (في محطة زابوريجيا للطاقة النووية) عددًا من الإجراءات التعويضية للسيطرة على الوضع الإشعاعي في المنطقة".

وأضافت الإدارة، أن مستويات الإشعاع لا تتجاوز المستويات الآمنة.

ولم يكن هناك تعليق فوري من أوكرانيا، نقلا عن وكالة رويترز.

استولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في الأيام الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا في غزو فبراير 2022، ومنذ ذلك الحين تتهم موسكو وكييف بعضهما البعض بشكل روتيني بتعريض السلامة المحيطة به للخطر.