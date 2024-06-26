«سياحة النواب» تناقش أزمة الحج هذا العام.. بحضور الوزير

تعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا لها اليوم الأربعاء، لمناقشة أزمة الحج هذا العام والحج غير النظامي، وما ترتب عليه من وفاة الحجاج المصريين، وذلك بحضور وزير السياحة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت النائبة نورا علي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، تأجيل فتح ملف الحج، إلى اليوم بسبب سفر وزير السياحة للخارج.

وقالت النائبة نورا علي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: بسبب وجود وزير السياحة والقيادات المعنية بهذا الملف بالخارج، أرى ضرورة تأجيل الاجتماع نظرا لأهميته.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه من الضروري الاستماع إلى الحكومة لمعرفة كل الأمور المتعلقة بموسم الحج وزيادة أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين.