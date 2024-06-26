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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المظاهرات تجتاح 35 مقاطعة في كينيا بسبب قانون الضرائب الجديد

الشرطة الكينية
الشرطة الكينية
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ضربت المظاهرات 35 مقاطعة من بين مقاطعات كينيا البالغ عددها 47 مقاطعة بسبب قانون الضرائب الجديد. 
وذكرت صحيفة "نيشن" الكينية، اليوم الأربعاء، أن المتظاهرين رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات معارضة للحكومة، وخرجوا إلى الشوارع في المدن والمقاطعات الرئيسية في البلاد، وأضرموا النار معربين عن غضبهم ورفضهم للزيادات الضريبية المقترحة.
ووفقا للصحيفة فقد أكد المتظاهرون أن الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للشعب الكيني الذي يكافح لتغطية نفقاته.
وأوضحت الصحيفة أن الطرق الرئيسية في نيروبي المؤدية إلى المنطقة التجارية المركزية أصبحت مهجورة، مشيرة إلى أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا حول مباني البرلمان، حيث قامت الشرطة بإقامة حواجز لحماية المنشأة الحيوية.
 

المظاهرات الضرائب كينيا