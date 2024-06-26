الجابون تعيد شراء شركة أصالة للطاقة المنتجة للنفط في البلاد

أصبحت شركة "أصالة للطاقة"، إحدى الشركات الكبرى في إنتاج النفط بطاقة 45 ألف برميل يوميا، شركة وطنية جابونية. فقد دفعت الجابون الجمعة الدفعة الأخيرة لإعادة شراء أصول هذه الشركة من صندوق كارلايل الأمريكي.

أوردت ذلك "إذاعة فرنسا الدولية"، مشير إلى أن هذا الاستحواذ على شركة "أصالة للطاقة" يعد أحد أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذها قادة الفترة الانتقالية لأن معظم إنتاج النفط في البلاد كان دائما يتم توفيره من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

وأعرب وزير الاقتصاد والمشاركات مايس مويسي على حسابه على موقع "إكس" عن سعادته قائلا: "لقد فعلناها! لقد أنجزنا عملية إعادة شراء أصالة للطاقة".

ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، ودارت مفاوضات صعبة منذ فبراير 2024 عندما أكدت الجابون حق الشفعة فيما يتعلق بإعادة شراء "أصالة للطاقة"، على حساب الشركة الفرنسية "موريل آند بروم".

وتقدر تكلفة العملية بنحو 1.3 مليار دولار، أي ما يقرب من 800 مليار فرنك أفريقي.