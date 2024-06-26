اقتراح برغبة لإنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة للتخلص من النفايات

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لإنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة للتخلص من النفايات والقمامة والمواد العضوية.

وأشارت “متى” إلى أن إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة ستعمل على حرق القمامة تحت ضغط وتسخين الرمال لدرجة حرارة عالية، مؤكدة أنه من الممكن استغلال الطاقة الناتجة عن هذه المحطات، بحيث تخصص للمصانع والشركات وأيضاً المجمعات السكنية القريبة من المصانع.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة سيعمل على مساعدة الدولة فى التخلص من القمامة والمخلفات وبقايا المزروعات وخلافه وإنتاج طاقة تستغل في أماكن كثيرة وتوزع على المصانع والشركات وتضع حدًا لقطع التيار الكهربائي للتخفيف عن معاناة المواطنين.

وقالت إن هذا المقترح غير مكلف كثيرا وتم تجربته في بلدان كثيرة مثال إيطاليا والنمسا والمجر والإمارات والسعودية، مشيرة إلى أننا يجب علينا التفكير خارج الصندوق، وإنشاء محطات متعددة وليست مكلفة لكى تنهي لنا أزمة القمامة التي ليس لها حل حتى الآن سواء بالاستغلال أو بالقضاء عليها.