مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بترعة جنوب الأقصر

لقي شخصان مصرعهما (سيدة وشاب) وأصيب 12 آخرون، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بهم في ترعة الحميدات بالأقصر.

وتلقت غرفة النجدة بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، إخطارًا من الأهالي يُفيد بانقلاب سيارة ميكروباص خلال زفة عروسين داخل ترعة الحميدات، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث سيارات الإسعاف ورجال المباحث ورجال المرور بمركز شرطة إسنا.

وتم نقل جميع المصابين والمتوفين بالحادث إلى مقر مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

كما تم أيضا تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

