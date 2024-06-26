اليوم.."نقل النواب" تناقش مشروع قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستى بالعاشر من رمضان

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء برئاسة النائب علاء عابد.

وتناقش خلال اجتماعها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانه، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

فيما تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سامية محمد توفيق، محمود عبدالسميع الشامي، محمود نجيب مشعل، محمد جبريل، بشأن عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، وحرمان العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج من قرارات الحزمة الاجتماعية.

