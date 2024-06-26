اليوم.. «دينية النواب» تناقش غلق مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري

تستأنف لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة 3 طلبات إحاطة.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعاتها مناقشة 3 طلبات إحاطة مقدمة من النواب: محمد أبو هاشم، وعبير نصار، ودعاء سليمان، بشأن غلق مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري "مسجد الغريب"، الذى يقع خلف الجامع الأزهر، منذ عام 2008، نظراً لوجود تصدعات تعرضه للانهيار.

فيما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن بحث نتائج انعقاد لجان شكلتها وحدة شهادة النيل لحل مشكلات مدارس النيل.