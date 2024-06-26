في مثل هذا اليوم.. البابا كيرلس السادس يترأس أول قداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية عام 1968 "صور"

قالت الصفحة الرسمية للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إنه في مثل هذا اليوم من عام 168 للشهداء الأطهار الموافق الأربعاء 26 من يونيو سنة 1968 (19 بؤونة) احتفلت الكنيسة بيوم افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة المقامة بدير الأنبا رويس المعروف قديما بدير الخندق والتي وضع فيها رفات القديس مار مرقس بعد عودته من البندقية وروما.

وأضافت صفحة المركز القبطي الأرثوذكس، أنه لهذه المناسبة أقيم في ذلك اليوم قداس حافل رأسه البابا كيرلس السادس واشترك معه البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس وعدد من مطارنة السريان والهند والأرمن الأرثوذكس وحضره الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا والكردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية وكثيرون من رؤساء الأديان والمطارنة والأساقفة ورجال الدين مصريين وأجانب من مختلف بلاد العالم وعدد غفير من الشعب نحو ستة آلاف نسمة.

وأثناء القداس كان الصندوق الذي يحوى رفات مار مرقس الرسول موضوعا على مائدة في منتصف شرقية هيكل الكاتدرائية وظل هناك طوال القداس وما أن انتهى القداس حتى نزل البابا كيرلس يحمل صندوق الرفات ومعه الإمبراطور وبطريرك السريان الأرثوذكس ورؤساء الكنائس في موكب كبير اتجه إلى مزار القديس مرقس المعد له تحت المذبح الرئيس، وأودع الصندوق في المزار في داخل المذبح الرخامي وغطي بلوحة رخامية كبيرة وعليها مائدة المذبح وهنا أنشدت فرق التراتيل بالتتابع ألحانا مناسبة بلغات مختلفة تحية لمار مرقس الرسول باللغات القبطية والإثيوبية والسريانية والأرمنية واليونانية واللاتينية والعربية فكان يوما بهيجا من أسعد أيام كنيسة الإسكندرية بركة مار مرقس الرسول تشمل الجميع.

IMG_8138

IMG_8137

IMG_8136

IMG_8135

IMG_8134

IMG_8133

IMG_8132

IMG_8131

IMG_8130

IMG_8129

IMG_8128

IMG_8127

IMG_8126