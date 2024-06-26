اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها.. أهداف عالمية ومحلية لابد من تحقيقها.. والأمم المتحدة تدعو لزيادة التوعية

يوافق اليوم الأربعاء، 26 يونيو من كل عام، الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها لتعزيز العمل والتعاون في تحقيق هدف عالم خال من تعاطي المخدرات.

بموجب القرار 42/112 المؤرخ 7 ديسمبر 1987، قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 26 يونيو يومًا دوليًا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات.

أهداف الاحتفال

يهدف هذا الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.

كما يتم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، لتعزيز العمل والتعاون لتحقيق عالم خالٍ من إساءة استعمال المخدرات.

تمثل مشكلة المخدرات عالميًا تحديًا متعدد الأوجه يمس حياة الملايين في جميع أنحاء العالم على مستوى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، إلى جانب المجتمعات التي تتصارع مع عواقب الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، فإن تأثير المخدرات بعيد المدى ومعقد. ومن الأمور المركزية في التصدي لهذا التحدي ضرورة اعتماد نهج قائم على الأدلة العلمية يعطي الأولوية للوقاية والعلاج.

تعترف حملة اليوم الدولي للمخدرات، بأن السياسات الفعالة للمخدرات يجب أن تكون مبنية على العلم والبحث والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتعاطف والفهم العميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات.

تعاون مشترك بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في اجتماع جمع بينهما، أن المناقشات ركزت على عدة نقاط للشراكة مع جامعة الدول العربية، والتي تقع ضمن نطاق عمل المكتب أبرزها مواجهة المخدرات، الجريمة المنظمة، الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، غسل الأموال، ودعم منظومة العدالة الجنائية في الدول العربية.

كما تطرق الاجتماع إلى تأثير النزاع في المنطقة على الجهود والدعم المقدم للدول الأعضاء وأهمية البيانات والبحوث الموثقة في صنع السياسات، حيث تم الإشارة لأخر الإصدارات البحثية من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة مثل "ديناميكيات الاتجار بالمخدرات عبر العراق والشرق الأوسط (2019-2023): التوجهات وسبل الاستجابة" و "تقرير المخدرات العالمي" والذي سيتم إطلاقه اليوم الأربعاء الذي يصادف "اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها" أو "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ".

التوعية الإعلامية بأضرار المخدرات

كما تدعو منظمة الأمم المتحدة الدول إلى ضرورة الاحتفال بهذا اليوم، من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة بهدف التوعية بأضرار المخدرات وآثارها السلبية، وعمل برامج وندوات وحملات توعوية للتعريف بمخاطر وآثار تعاطيها، وذلك إلى جانب نشر إعلانات ترويجية بوسائل الإعلام المختلفة وقنوات ومنصات التواصل الاجتماعى، وكذلك من خلال الملصقات الورقية، التى توضح كيفية مكافحة ظاهرة تعاطى المخدرات، وإسداء النصائح والإرشادات التى تحث المدمنين على التعافي، وذلك من خلال استجابة غالبية دول العالم لإقامة فعاليات اليوم العالمى لمكافحة المخدرات، وذلك بمشاركة المواطنين فى الاحتفالات التى تلقى قبولا واهتماما كبيرا من كافة المستويات، التى تدرك مدى خطورة المخدرات وآثارها المدمرة على مختلف المجالات الاقتصادية والصحية ومستقبل الأجيال القادمة.