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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بالونات القمامة الكورية الشمالية تعطل الرحلات الجوية بمطار "إنتشون" في سول

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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أفادت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بتعطل الرحلات الجوية في مطار "إنتشون" الدولي بالعاصمة سول، وذلك بسبب بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية خلال الساعات الماضية.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية عن شركة مطار إنتشون الدولي قولها إنه تم تعليق وتأخير إقلاع ووصول الرحلات الجوية الداخلية والدولية لمدة ثلاث ساعات تقريبا صباح اليوم الأربعاء، وذلك تحسبا لوقوع حوادث تتعلق باحتمال امتصاص محركات الطائرات لهذه البالونات.

وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أفادت بأن كوريا الشمالية أطلقت بالونات تحمل قمامة مرة أخرى خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إطلاقها حوالي 350 بالونا خلال اليوم السابق.

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