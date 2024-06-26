رطوبة عالية وحرارة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وأجزاء من جنوب البلاد، بينما سيكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك، أن درجات الحرارة ستكون مائلة للحرارة رطبة خلال ساعات الليل على معظم المناطق، وستكون معتدلة الحرارة رطبة على السواحل الشمالية.

كما نبهت الهيئة إلى نشاط الرياح المتوقع على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة خلال الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بحالة البحر الأبيض المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

هذه التوقعات تأتي في ظل استمرار التأثيرات الجوية على مصر، ما يستدعي من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة.

وأكدت الهيئة أنه وفقا لآخر التوقعات حول طقس اليوم الأربعاء، من المنتظر أن تبقى الأجواء شديدة حرارة، بالإضافة إلى استمرار الرطوبة على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة العظمى فى الظل اليوم الأربعاء ما بين (38 -39) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

كما من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى فى مابين (32 -33 ) درجة على المناطق الساحلية.

بينما تسـجل درجات الحرارة العظمى على مناطق الجـنوب ما بـين (40-45) درجة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن ترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة .

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات القادمة، خاصة على كبار السن وأصحاب مرضى السكر والقلب والضغط المرتفع، ونصحت بضرورة التواجد في أماكن منخفضة الحرارة وجيدة التهوية نظرًا لمخاطر ارتفاع الحرارة وتفاقم الأمر لمن هم في المراحل المتأخرة من تلك الأمراض والتي قد تهدد حياتهم.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة للحماية من مخاطر حروق وسرطان الجلد، خاصة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقصى ضرر لها، ويفضل اصطحاب أشياء واقية من الشمس مثل القبعة عريضة الحواف أو الشمسية.