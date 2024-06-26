الضفة الغربية تشتعل.. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة زعترة شرق بيت لحم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش في العديد من منازل المواطنين، وأغلقت مدخلي زعترة الشرقي والغربي باستخدام الجيبات العسكرية، مانعة الدخول أو الخروج من البلدة. كما أوقفت مواطنين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، واعتدت على بعضهم بالضرب دون تسجيل أي اعتقالات.

وفي بلدة حلحول شمال الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة واستولت على عدد من المركبات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش في العديد من الأحياء، واستولت على عدد كبير من مركبات المواطنين دون التمكن من معرفة عددها أو أصحابها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية واعتقلت مواطنة، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش في العديد من منازل المواطنين، واعتقلت والدة "مطارد" من قبل الاحتلال بعد اقتحام منزلها في حي جعيدي بالمدينة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.