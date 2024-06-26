كوبا أمريكا 2024| منتخب الأرجنتين يخطف فوزًا قاتلًا من تشيلي بمشاركة ميسي

خطف منتخب الأرجنتين فوزًا قاتلًا من تشيلي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

سيطر منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ بشكل كبير على الكرة في أغلب الأوقات.

وكانت أبرز الفرص التهديفية في شوط المباراة الأول، كرة ميسي في الدقيقة 36، التي ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس منتخب تشيلي كلاوديو برافو.

وشهد الشوط الأول إصابة ميسي، أدت لخروجه من الملعب ليتلقى العلاج قبل عودته إلى أرضية الميدان مجددًا، وذلك بسبب تدخلات لاعبي منتخب تشيلي عليه بعنف.

مباراة الأرجنتين ضد تشيلي

وفي الشوط الثاني، وقف برافو لهجمات المنتخب الأرجنتيني بالمرصاد، حيث تصدى لأكثر من كرة ليحافظ على نظافة شباكه.

وحرمت العارضة، منتخب الأرجنتين من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 61 بتسديدة من نيكولاس جونزاليس.

وفي الوقت القاتل من المباراة، نجح البديل لاوتارو مارتينيز في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 88 بعدما تابع كرة ارتدت من لاعبي منتخب تشيلي في منطقة الجزاء.

كوبا أمريكا 2024

وبهذا الفوز، ظل منتخب الأرجنتين على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب تشيلي عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

وبذلك، تأهل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث بات أول المتأهلين لهذا الدور.