لا تعتزل الناس.. دراسات تحذر من مخاطر العزلة على الصحة النفسية والجسدية

في عالمنا المعاصر المليء بالصخب والضجيج، يجد الكثيرون مأوى في العزلة النفسية، ذلك العالم الداخلي الذي يعتبرهم ملجأً من زحام الواقع وضغوطاته المتزايدة، إلا أن هذا النوع من العزلة يُثير تساؤلات عديدة حول طبيعته وآثاره على الفرد.

فالعزلة النفسية، سواء كانت اختيارية أو إجبارية، تمثل استجابة نفسية متنوعة لتجارب الحياة، ووفقًا لاستشاري الصحة النفسية الدكتور “وليد هندي”، فأوضح أنه يمكن تفسير العزلة الإجبارية كتكيف اجتماعي يساعد الأفراد على التعامل مع العزلة بشكل أكثر يسرًا، حيث يلجأون إلى أنشطة مثل الرياضة والقراءة لتخفيف الضغوط النفسية وتعزيز الأداء الذاتي، بالمقابل، تمثل العزلة الاختيارية السلبية خطرًا على الصحة النفسية والجسدية، حيث يمكن أن تفضي إلى آثار نفسية سلبية مثل الشعور بالوحدة الشديدة والأفكار الانتحارية ونبذ الأشخاص والمجتمعات والرغبة بالانعزال عن المجتمع.

وأضاف أن الأثر النفسي للعزلة السلبية يتجلى في انعدام التواصل الاجتماعي والشعور بالعزلة والتجاهل للعلاقات الإنسانية الطبيعية، مما يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية وزيادة مستويات القلق والاكتئاب، وعلى الجانب الآخر، فإن العزلة الإيجابية للأفراد تسمح لهم بإدارة طاقتهم النفسية بشكل أفضل، حيث يمكنهم خلالها التفكر والتأمل في أفكارهم ومشاعرهم بطريقة تساعدهم على التخلص من الطاقة السلبية وتعزيز الطاقة الإيجابية داخلهم.

وأشار إلى أن التحدث عن العزلة يفتح الباب لمناقشة متعمقة حول كيفية إدارة هذا الجانب من الحياة النفسية البشرية، فهي تقدم فرصة للنمو الشخصي وتطوير الوعي الذاتي، لكنها تحتاج إلى توازن دقيق بين الانغماس في الذات والحفاظ على الروابط الاجتماعية الضرورية.

موضحًا أن العزلة النفسية تعد تجربة شخصية تختلف في تأثيرها من فرد لآخر، والفهم الدقيق لهذه التجربة يساعد في تحديد ما إذا كانت ملاذًا آمنًا أم سجنًا يقيد الروح، ويمكن من خلاله تحقيق التوازن النفسي الصحيح في زمننا الحالي.

ووفقًا لتقرير نُشر على موقع Nebraska Med الطبي، فإن العزلة أو الوحدة لها تأثيرات كبيرة على الصحة العقلية والجسدية، فمن الناحية النفسية، تشير الدراسات إلى أن العزلة قد تزيد من احتمالات الإصابة بالاضطرابات العقلية، مثل الاكتئاب الحاد والاضطرابات القلقية العامة، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالخوف والقلق، وتصاعد الأفكار السلبية حتى الانتحارية في بعض الحالات خاصةً بين المراهقين والشباب.

وعلى صعيد الصحة الجسدية، فتساهم العزلة في زيادة خطر الإصابة بمجموعة من الاضطرابات الجسدية، وتؤثر على الجهاز المناعي وتزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية، كما يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات حادة في القلب والأوعية الدموية، وزيادة خطر السكتة الدماغية، بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض مثل الزهايمر، بالإضافة إلى حدوث تقلبات حادة في الشهية واضطرابات النوم، مما يعكس تأثيرها الشامل على صحة الفرد بصورة عامة.