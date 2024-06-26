كوبا أمريكا 2024| شوط أول سلبي بين منتخب الأرجنتين ضد تشيلي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخب الأرجنتين ضد تشيلي، المقامة حاليًا بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

سيطر منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ بشكل كبير على الكرة في أغلب الأوقات.

وكانت أبرز الفرص التهديفية في شوط المباراة الأول، كرة ميسي في الدقيقة 36، التي ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس منتخب تشيلي كلاوديو برافو.

وشهد الشوط الأول إصابة ميسي، أدت لخروجه من الملعب ليتلقى العلاج قبل عودته إلى أرضية الميدان مجددًا، وذلك بسبب تدخلات لاعبي منتخب تشيلي عليه بعنف.

كوبا أمريكا 2024

ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب تشيلي في المركز الثالث وفي رصيده نقطة وحيدة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.