الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق فى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل، قائلة إن تحليلا جار للموقف، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وجاء الإطلاق الأخير وسط تصاعد التوترات عبر الحدود بسبب استمرار كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل قمامة إلى كوريا الجنوبية.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق في 30 مايو.