كوبا أمريكا 2024| واقعة غريبة في فوز كندا على بيرو

حقق منتخب كندا، أمس الأربعاء، فوزًا صعبًا على بيرو بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين بعد محاولات عديدة على المرمى لهز الشباك.

واقعة مباراة كندا ضد بيرو

توقفت مباراة بيرو ضد كندا؛ بسبب إغماء مساعد حكم اللقاء، في واقعة أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الواقعة الغريبة حدثت قبل انتهاء الشوط الأول من اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 45+4، حينما سقط حكم الراية على الأرض مغشيًا عليه، نتيجة الحرارة في كانساس سيتي.

وركض ماكسيم كريبو حارس منتخب كندا تجاه الحكم المساعد، وأشار لحكم الساحة بضرورة إيقاف المباراة ليتدخل الطاقم الطبي لإسعافه حكم الراية.

وتوقف لقاء كندا ضد بيرو لعدة دقائق، قبل نقل الحكم المساعد على نقالة خارج الملعب، قبل استئناف المباراة مرة أخرى، قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حصل ميجيل أراوخو لاعب منتخب بيرو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 59، ليكمل منتخب بلاده المباراة بنقص عددي.

واستغل منتخب كندا حالة الطرد، التي ضربت صفوف خصمه، وسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74 عن طريق جوناثان دايفيد، لتنتهي المباراة بفوز كندا على بيرو بنتيجة 1-0.

وبتلك النتيجة، احتل منتخب كندا وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد بيرو عند نقطة وحيدة ليقبع في المركز الرابع والأخير.