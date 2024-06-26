كوبا أمريكا| ميسي على رأس تشكيل منتخب الأرجنتين أمام تشيلي

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تشيلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

يقود أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، تشكيل منتخب الأرجنتين أمام تشيلي، إذ يتواجد على رأس هجوم راقصي التانجو رفقة جوليان ألفاريز ونيكولاس جونزاليس.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارًا على كندا بثنائية دون رد، خلال مباراة الجولة الأولى من كوبا أمريكا 2024 في مواجهة افتتاح البطولة.

ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب تشيلي في المركز الثالث وفي رصيده نقطة وحيدة.

تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة تشيلي

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي باول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - نيكولاس جونزاليس.