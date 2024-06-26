العثور على 22 جثة بعضها مجهول في كراتشي جنوبي باكستان

لليوم الثالث على التوالي يستمر العثور على جثث ملقاة في الشوارع في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان، وفقا لوسائل إعلام باكستانية نقلا عن إدارة الإنقاذ في المدينة.

ووفقا لصحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية، فقد تم العثور على 5 جثث جديدة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى 22 جثة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم جمعية "تشيبا" الخيرية في بيان، إن المتطوعين عثروا على 5 جثث أخرى في مناطق مختلفة من كراتشي اليوم الثلاثاء، وأضاف المتحدث أن ثلاثة منهم يبدو أنهم مدمنون للمخدرات.

وأكدت المنظمة غير الحكومية التي تدير شبكة من سيارات الإسعاف أن ما يقرب من 20 من تلك الجثث لم يتم المطالبة بها بعد، حيث لم يأت أقارب المتوفين لاستلامها.

ونقلت قناة "أي آر واي نيوز"، أمس الثلاثاء عن مسؤولي الإنقاذ بأن معظم الأفراد يُعتقد أنهم من مدمني المخدرات، وقد لقوا حتفهم بسبب موجة الحر الشديدة في المدينة، وتتراوح أعمار المتوفين من 35 إلى 60 عامًا.

ووفقا لمسؤولي الإنقاذ فقد تم نقل الجثث إلى مراكز الشرطة المختصة ومن ثم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتجري حاليا عملية تحديد هوية الجثث، فيما أكدت السلطات استمرار عمليات التحقيق في هذه الحوادث الغامضة.