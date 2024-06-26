بسبب انقطاع الكهرباء.. بيوت الله ومدارس أسيوط تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة

تواصل المؤسسات التعليمية والدينية في محافظة أسيوط جهودها للتخفيف عن طلاب الثانوية العامة في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تعطل طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية عن المذاكرة.

وتنوعت المبادرات بمحافظة أسيوط بين فتح قاعات مكيفة وتوفير المياه والمشروبات، وذلك في إطار من التضامن المجتمعي وتضافر الجهود لدعم الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية.

مبادرة المساجد:

انطلاقًا من روح التضامن، أعلن مسجد الصحابة في محافظة أسيوط عن فتح أبوابه للطلاب من الساعة السادسة مساءً حتى العاشرة مساءً، وذلك لمراجعة المناهج الدراسية في بيئة مناسبة ومريحة، وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من إدارة المسجد بأهمية دعم مسيرة التعليم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلاد.

مبادرة الكنائس:

بادر نيافة الأنبا يوأنس، أسقف محافظة أسيوط وتوابعها، بفتح جميع كنائس الأبرشية أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، وتخصيص قاعات مكيفة لهم مع توزيع زجاجات مياه مثلجة للتخفيف عن وطأة الحر ومساعدتهم على التركيز في المذاكرة.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من أهالي أسيوط، خاصةً مع تزايد فترات انقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.

مبادرة المدارس

حرصت إدارة مدرسة السلام بمحافظة أسيوط على المشاركة في جهود التخفيف عن طلاب الثانوية العامة، حيث خصصت انجي ثروت إسكندر، مدير المدرسة، قاعة مكيفة لاستقبال الطلاب على فترتين صباحية ومسائية. وتوفر المدرسة بيئة هادئة ومجهزة بالإمكانيات اللازمة للمذاكرة، مع مراعاة تطبيق جميع إجراءات السلامة الصحية.

وتُجسد هذه المبادرات المختلفة من قبل الكنائس والمساجد والمدارس في أسيوط روح التضامن والمشاركة المجتمعية، وتؤكد على أهمية تكاتف الجميع لدعم مسيرة التعليم في ظل التحديات الراهنة، وتُعد هذه المبادرات بمثابة رسالة أمل للطلاب تُشجعهم على الاستمرار في بذل الجهد والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافهم الدراسية.