مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة العيساوية

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اطلقت قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه المواطنين ومنازلهم في البلدة.

وتزامنا مع ذلك، اشتعلت النيران في محيط معسكر الاحتلال والجامعة العبرية الواقعان في البلدة.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات تضمنت مركبات المياه التي ضختها صوب منازل المواطنين.

ومساء أمس الثلاثاء، أصيب شاب بجروح وكدمات، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت شابا لم تعرف هويته بعد في منطقة بيت عينون شمال الخليل، واعتدت عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات، قبل أن تحتجزه وتنقله إلى منطقة جسر حلحول وتلقيه على الأرض.

وأضافت المصادر أن طواقم جمعية الهلال الأحمر نقلت الشاب المصاب إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.