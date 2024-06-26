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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا: مستعدون للعمل مع ليبيا لمواجهة التحديات

القيادة العسكرية
القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا
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أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، الجنرال مايكل لانجلي، استعداد الولايات المتحدة للعمل مع ليبيا من خلال الوسائل الدبلوماسية والدفاعية المختلفة لمواجهة التحديات.

وقال لانجلي في تصريحات نقلها تلفزيون الوسط الليبي، إن ممثلا عن قوات القيادة العامة الليبية وممثلا عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سيحضران مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة الذي تنظمه الولايات المتحدة وبوتسوانا.

كما أكد حرص بلاده على دعم ليبيا سياسيا وعسكريا لمواجهة كافة التحديات الأمنية.

وتستضيف الولايات المتحدة وبوتسوانا بشكل مشترك المؤتمر الدفاعي، الذي يستمر خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، بحضور 30 دولة إفريقية، بهدف تبادل المعلومات وتشجيع الشراكات والتعاون فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات الأمنية المشتركة.

القيادة العسكرية الأمريكية أفريقيا ليبيا