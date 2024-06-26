تفاصيل اجتماع لجنة الصحة بشأن إجراء وافد سوداني لعملية ختان إناث

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب احاطة خاص بقيام مواطن سوداني يقيم في مصر بالإعلان عن إجرائه لعمليات ختان الإناث المجرمة قانونيًا في مصر وفي أماكن غير مرخصة.

وتم عقد الجلسة بحضور المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار نائبا عن وزير الصحة، ومندوبي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وتم شرح ملابسات المشكلة وبعد عرضها كان رد متحدث وزارة الصحة، أن الوزارة تأكدت من قيام الشخص المذكور بالقيام بهذا العمل المجرم قانونا.

كما أجرت وزارة الصحة بحث عن الشخص المذكور لتبين إذا كان مسجلا بوزارة الصحة المصرية ويحمل ترخيص مزاولة المهنة، ولم تجد له أي بيانات مسجلة في سجلات الوزارة.

وعلى ضوء ما سبق قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بلاغًا للنائب العام ضد الشخص المذكور للتحقيق في القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تقدم المجلس القومى للمرأة والقومي للأمومة والطفولة بتقديم بلاغ مماثل للنائب العام ضد الشخص المذكور.

كما أثيرت خلال الاجتماع قضايا أخرى تتعلق بممارسة مهنة الطب في مصر وضوابطها بالنسبة للوافدين، في ظل وجود قانون ينظم هذه العملية، لذا وجب التشديد على تنفيذ القانون بحزم شديد، نظرا لخطورة العواقب.

وقدمت لجنة الصحة بعض التوصيات فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية، وحث المواطنين على التصرف بإيجابية والإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي ممارسة طبية غير قانونية يقوم بها أشخاص غير مؤهلين، أو غير مصريين، أو شخص مشكوك في عدم حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بجمهورية مصر.

وناشدت اللجنة وسائل الإعلام بالتوعية ونشر أرقام تليفونات خط نجدة الطفل، وكذلك تعريف المواطنين بعقوبات مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وكذلك جريمة ختان الإناث.

وفى ختام الجلسة أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة القضية وإصدار تقارير لتوضيح نتائج التحقيقات وعرضها على الرأي العام.