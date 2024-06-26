بسبب مصروف البيت.. القبض على المتهم بقتل زوجته طعنًا في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على نقاش المتهم بإنهاء حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة بسبب مصروف البيت بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنات نافذة بالصدر والرقبة ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها حيث أقدم على إنهاء حياتها طعنا بسلاح أبيض بسبب مصروف البيت، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.