اشتعال سيارة ملاكي بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الفيوم

اشتعلت النيران في سيارة ملاكي بمنطقة ميدان الفنية أمام معهد الأورام، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى تفحمها، وتجمهر المارة وقائدي المركبات وسيارة شرطة لتأمين المارة وقت وقوع الحادث، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي أثناء وقوفها بجوار معهد أورام الفيوم، وتم فرض كردون أمني حول الموقع ومنع مرور السيارات وتمكنت قوات الدفاع المدني والحرائق من السيطرة على النيران دون وقوع أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.