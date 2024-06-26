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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

موظف بشركة الكهرباء في الدقهلية ينهي حياته بسبب أزمة نفسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى موظف بشركة كهرباء دكرنس بمحافظة الدقهلية مصرعه بعد أن أنهى حياته داخل مقر عمله وذلك بعد لمروره بأزمة نفسية حادة، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

موظف بشركة الكهرباء ينهي حياته في الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي بإنهاء موظف بشركة الكهرباء حياته بمقر عمله بمجمع قرية دموه دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع" ناصر.ع.م"، 51 عاما، موظف بشركة الكهرباء َمقيم دموه، نتيجة قيامه بالانتحارداخل مجمع دموه.

وبسؤال ذويه اقروا بمروره بأزمة نفسية حادة، وجرى نقل جثمانه الي مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. 

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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