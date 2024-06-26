قرار عاجل ضد المتسببين بواقعة اختناق 11 طفلا بحمام سباحة في الدقهلية

قررت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، إيقاف مسئول التشغيل ومدير حمام السباحة بمركز شباب قرية ميت رومي مركز دكرنس عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق وذلك بعد واقعة تعرض 11 طفلا للاختناق داخل حمام السباحة جراء زيادة نسبة الكلور عن الحد المسموح به ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قرار عاجل ضد المتسببين بواقعة اختناق 11 طفل بحمام سباحة فى الدقهلية:

وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة فى تصريحات صحفية، صباح اليوم، أن حمام السباحة جديد وجرى إنشاؤه منذ 6 اشهر فقط وهو "خاص" مؤجر باسم شركة بنظام حق الانتفاع.

وأشارت أنه باستطلاع الأمر تبين أنه نظرا لزيادة إقبال الأعضاء على حمام السباحة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، قام مدير الحمام بوضع الكلور لتطهير الحمام أثناء تواجد الأعضاء بحمام السباحة مما أدى إلى صعوبة في التنفس لبعض الأشخاص علما بأن إدارة الأزمات بالمديرية وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة تقوم بشكل دوري ومستمر بمتابعة حمامات السباحة بالمحافظة وتم مخاطبتهم للالتزام بالمعايير المطلوبة والصحيحة والخاصة بمعالجة المياه.

اختناق 11 طفلا داخل حمام سباحة فى الدقهلية:

وكان 11 طفلا قد تعرضوا للاختناق داخل حمام سباحة بمركز شباب قرية ميت رومي مركز دكرنس في محافظة الدقهلية نتيجة استنشاق مادة الكلور، وزيادتها عن الحد المسموح به بحمام السباحة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفي دكرنس العام بوصول 11 طفل مصابين بضيق في التنفس ادعاء استنشاق مادة الكلور أثناء تواجدهم بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبالفحص تبين إصابة كلا من: "شعبان محمد المتولي، 10 سنوات،ادم محمود أحمد، 10 سنوات، وريتاج رامي جمال اسماعيل 14 سنة، ورودينا رامي جمال إسماعيل 10 سنوات، عبدالرحمن نبيل عبدالعزيز عبدالمحسن، 12 سنة، مايا إيهاب حامد محمد، 10 سنوات، وريتال محمد مختار السيد، 10 سنوات، ولمي احمد عوض حسن، 11 سنة، وآدم إسلام إسلام أحمد، 10 سنوات، أحمد إسلام إسلام أحمد، 12 سنة، وأحمد علي أحمد عطا 10 سنوات.

وتبين تعرض المصابين لحالة اختناق وضيق في التنفس لاستنشاق الكلور أثناء تواجدهم بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي التابع لإدارة شباب دكرنس نتيجة زيادتها عن الحد المسموح له.