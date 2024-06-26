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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي استئناف الاتصالات العسكرية

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الروسي أندريه بيلاوسوف استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون اللواء باتريك رايدر - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية أمس الثلاثاء - أن أوستن هو من أجرى الاتصال الهاتفي وأنها كانت أول مكالمة بينه ونظيره الروسي منذ مارس 2023.

ولفت رايدر إلى أن وزير الدفاع شدد الوزير خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الروسي على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

وزير الدفاع الأمريكي يبحث هاتفيا نظيرة الروسي الاتصالات العسكرية