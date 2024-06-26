التصريح بدفن جثة سيدة أحرقت نفسها بأوسيم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة سيدة أشعلت بجسدها بأوسيم، وذلك عقب إجراء المعاينة التصويرية للجثة، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتها، وبعد الاستماع إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث وأهلية المتوفية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أزمة نفسية وراء الحادث

كشفت التحريات أن السبب وراء إضرام السيدة المحترقة ٢٢عاما، هو أزمة نفسية تعرضت لها، مما دفعها إلى سكب البنزين على جسدها ومن ثم إشعال النيران، ولا توجد شبهة جنائية وراء فاتها.

حرقت نفسها

إخطار تلقاه مأمور مركز شرطة أوسيم، من مستشفى بأوسيم،

بوصول سيدة جثة هامدة إثر حروق طالت جسدها.

ومن فورهم انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن الجثة لسيدة عشرينية، محترق جسدها.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.