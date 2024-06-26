لعنة حمام السباحة.. غاز الكلور وراء اختناق 11 طفلًا في الدقهلية

كشفت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، أسباب تعرض 11 طفلا للاختناق داخل حمام سباحة بمركز شباب قرية ميت رومي محافظة الدقهلية، مشيرة أن زيادة نسبة الكلور من أجل تطهير المياه تسببت فى اختناق الأطفال بعد إضافة المادة خلال تواجدهم.

الشباب والرياضة تكشف أسباب اختناق 11 طفلا داخل حمام سباحة بالدقهلية:

وقالت عثمان فى تصريحات صحفية تعقيبا على الحادث، إن حمام السباحة جديد وجرى إنشاؤه منذ 6 اشهر فقط وهو خاص مؤجر باسم شركة بنظام حق الانتفاع، ونظرا لزيادة إقبال الأعضاء على حمام السباحة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، قام مدير الحمام بوضع الكلور لتطهير الحمام أثناء تواجد الأعضاء بحمام السباحة مما أدى إلى صعوبة في التنفس لبعض الأشخاص.

وأضافت «عثمان»، أن إدارة الأزمات بالمديرية وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة تقوم بشكل دوري ومستمر بمتابعة حمامات السباحة بالمحافظة وتم مخاطبتهم للالتزام بالمعايير المطلوبة والصحيحة والخاصة بمعالجة المياه.

ولفتت أنه تم متابعة حالة جميع الأطفال المصابين والتأكد من سلامتهم وخروجهم من المستشفى فور تلقي الإسعافات اللازمة.

اختناق 11 طفلا داخل حمام سباحة فى الدقهلية:

كان 11 طفلا قد تعرضوا للاختناق داخل حمام سباحة بمركز شباب قرية ميت رومي مركز دكرنس في محافظة الدقهلية نتيجة استنشاق مادة الكلور، وزيادتها عن الحد المسموح به بحمام السباحة وجري نقل المصابين الي مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفي دكرنس العام بوصول 11 طفلا مصابين بضيق في التنفس ادعاء استنشاق مادة الكلور أثناء تواجدهم بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبالفحص تبين إصابة كلا من:"شعبان محمد المتولي، 10 سنوات، آدم محمود أحمد،10 سنوات، وريتاج رامي جمال إسماعيل 14 سنة، ورودينا رامي جمال إسماعيل 10 سنوات، عبدالرحمن نبيل عبدالعزيز عبدالمحسن، 12 سنة،مايا إيهاب حامد محمد، 10 سنوات، وريتال محمد مختار السيد، 10 سنوات، ولمي أحمد عوض حسن، 11 سنة، وادم إسلام إسلام أحمد، 10 سنوات، أحمد إسلام إسلام أحمد، 12 سنة، وأحمد علي أحمد عطا، 10 سنوات.