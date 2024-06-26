انخفاض الجهد الكهربائي وعدم استكمال إنشاء المحولات الكهربائية أمام «طاقة النواب» اليوم

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب وتم إحالتها للجنة للنظر فيها.

فتناقش اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ألفت المزلاوى، بشأن:

• انهيار أبراج الضغط العالي على الطرق العامة وشريط السكة الحديد في قرية الغربي بهجورة ومزلقان سكة حديد البهجورة بجوار دير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي– محافظة قنا.

• انتشار أسلاك الضغط العالي الهوائية بمختلف المناطق المأهولة بالسكان والتجمعات السكانية بمختلف أنحاء محافظة قنا.

كما تناقش موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سحر صدقي، والنائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن رفع أسلاك الضغط العالي التي تمر فوق عدد كبير من المنازل بقرى المحارزة والشرقي سمهود والرفشة بمركز أبو تشت محافظة قنا، ومناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبدالستار، بشأن:

• انخفاض الجهد الكهربائي وعدم استكمال إنشاء المحولات الكهربائية وذلك في قرى ومركز ملوي محافظة المنيا.

• توقف محطات مياه الشرب بمركز وبندر ملوي محافظة المنيا بسبب انخفاض الجهد الكهربائي.