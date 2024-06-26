يورو 2024| منتخب صربيا يودع البطولة بالتعادل مع الدنمارك

حسم التعادل السلبي مباراة منتخب صربيا ضد الدنمارك، التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول من مباراة الدنمارك وصربيا بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي المنتخبين في هز الشباك، رغم الاستحواذ المتبادل بينهما على الكرة ومجريات اللعب.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي المنتخبين لافتتاح التسجيل، حيث سجل منتخب صربيا هدفًا ولكن حكم اللقاء ألغاه، لتستمر نتيجة التعادل حتى صافرة حكم المباراة بنهاية المواجهة القوية بين الدنمارك وصربيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في يورو 2024

وبهذا التعادل، تأهل منتخب الدنمارك إلى دور الستة عشر من بطولة يورو 2024، ليرافق منتخب إنجلترا إلى الدور المقبل، لينتظر منتخب سلوفينيا تحديد أفضل ثوالث في المجموعات، بعد التساوي مع الدنمارك في عدد النقاط والأهداف.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات يورو 2024، وذلك خلف إنجلترا المتصدر برصيد 5 نقاط، أما صربيا تذيل الترتيب بنقطتين فقط، فيما حل سلوفينيا ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط.