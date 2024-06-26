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الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «تضامن النواب» تناقش نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي

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تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات و(٦٠) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٦ لسنة ۲۰۱۲ بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وذلك في اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الصحية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للبرلمان علي أن تعود للانعقاد في الحادية عشر صباح اليوم الاربعاء.

جاء رفع الجلسة بعد أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  اليوم  وبصفة نهائية علي  قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، فى ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.

لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب نظام التأمين الصحي نظام التأمين الصحي على الأطفال لجنة الشئون الصحية المستشار الدكتور حنفي جبالي