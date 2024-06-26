اليوم.. «النواب» يناقش عدم استكمال ترميم وتجديد قصر ثقافة مدينة المحلة الكبرى

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة زهير الفولي، بشأن عدم صرف تعويضات البيوت والأراضي التي تم استغلالها في طريق محور ديروط.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم امام، بشأن عدم استكمال ترميم وتجديد قصر ثقافة مدينة المحلة الكبرى لعدم استقرار الموارد المالية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للبرلمان أمس، علي أن تعود للانعقاد في الحادية عشر صباح اليوم الاربعاء.

جاء رفع الجلسة بعد أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، فى ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.