بالأسماء.. اختناق 11 طفلًا داخل حمام سباحة في الدقهلية

تعرض 11 طفلًا للاختناق داخل حمام سباحة بمركز شباب قرية ميت رومي مركز دكرنس في محافظة الدقهلية؛ نتيجة استنشاق مادة الكلور، وزيادتها عن الحد المسموح به بحمام السباحة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

اختناق 11 طفل داخل حمام سباحة في الدقهلية

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى دكرنس العام بوصول 11 طفل مصابين بضيق في التنفس ادعاء استنشاق مادة الكلور أثناء تواجدهم بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبالفحص تبين إصابة كلا من:"شعبان محمد المتولي 10 سنوات، آدم محمود أحمد،10 سنوات، وريتاج رامي جمال إسماعيل 14 سنة، ورودينا رامي جمال إسماعيل 10 سنوات، عبدالرحمن نبيل عبدالعزيز عبدالمحسن، 12 سنة، مايا إيهاب حامد محمد، 10 سنوات، وريتال محمد مختار السيد، 10 سنوات، ولمي أحمد عوض حسن، 11 سنة، وآدم إسلام إسلام أحمد، 10 سنوات، أحمد إسلام إسلام أحمد، 12 سنة، وأحمد علي أحمد عطا 10 سنوات.

وتبين تعرض المصابين لحالة اختناق وضيق في التنفس لاستنشاق الكلور أثناء تواجدهم بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي التابع لادارة شباب دكرنس نتيجة زيادتها عن الحد المسموح له.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.